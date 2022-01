La clave está en el narcomenudeo

Después de abandonar los cuerpos de ochos varones y dos mujeres, el conductor huyó corriendo por el callejón de Las Campanas, entre el Palacio de Gobierno y la catedral. Unas calles atrás lo esperaban en otro automóvil, mismo que custodió en todo su recorrido a la camioneta, según confirmó Proceso con fuentes allegadas a corporaciones de seguridad del estado.

En un intento por sofocar la afrenta, unas horas después del hallazgo el gobernador Monreal aseguró que habían sido detenidos los responsables, mientras las redes sociales "reventaban" de comentarios de incredulidad y mofa a esta versión, que además, de manera inicial no fue precisa.

Los detenidos de los que hablaba Monreal fueron en realidad capturados inicialmente por un delito menor, revelaron fuentes del propio gobierno del estado que pidieron reservar su identidad. Pasaron siete días para que la Fiscalía del estado integrara una carpeta para solicitar la orden de aprehensión que cumplimentó en su contra, acusándolos específicamente del secuestro de las víctimas, pero no de los homicidios.

Al informar sobre lo sucedido, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario estatal presentaron una vez más estadísticas de la disminución de los homicidios en Zacatecas.

El presidente calificó el siniestro evento como "una provocación" del crimen organizado y el gobernador Monreal recurrió a su frase muy repetida: "La herencia maldita" de inseguridad que le dejaron sus antecesores.

Sin embargo, hay quienes ven un claro y directo mensaje al gobierno del hermano del senador Ricardo Monreal, como lo dice Iván Arturo Casas Figueroa, exfuncionario de la Fiscalía General de la República:

"Con la información que se tiene –entre otros datos, los presuntos antecedentes por narcomenudeo de algunas de las víctimas abandonadas en la Plaza de Armas– queda claro que la guerra que vive Zacatecas es por el narcomenudeo. Se están peleando dos cárteles la plaza del narcomenudeo, no se están peleando las rutas... Los homicidios no obedecen a las rutas, sino a que aquí hay un importante mercado de narcomenudeo, aunque muchos digan que no se compara con el narcomenudeo de Ciudad de México, León, Monterrey, de ciudades grandes.

"Como toda empresa, como lo es la delincuencia –precisa–, no quiere descuidar esta sucursal."

No amanecía aún ese jueves 6 cuando el gobernador Monreal, con el rostro desencajado y los labios apretados, salió de su despacho en Palacio de Gobierno y caminó hacia el árbol junto al cual fue dejada la camioneta con la decena de cadáveres.

Esto quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales, donde se veía a David Monreal hablando de que había personas "golpeadas, lesionadas" –no dijo asesinadas– en el interior de la camioneta Mazda CX3 estacionada, como un macabro regalo del Día de Reyes. El video fue posteriormente eliminado.

Muestran el músculo

- El penalista Iván Casas Figueroa, quien se desempeñó como subdelegado y subprocurador de la Fiscalía General de la República en Zacatecas y Michoacán, sostiene que estos hechos "muestran el músculo de la delincuencia" y "la debilidad de las instituciones"

- Este acto, analiza el especialista, tiene un mensaje de desafío y advertencia. "Lo que leemos de este hecho es que el grupo delictivo de Jalisco considera que el gobierno tiene una inclinación o un favorecimiento, es lo que se interpreta, hacia el otro grupo de Sinaloa, y por esa razón dejan este mensaje como diciendo: ´¿Por qué sólo nos combates a nosotros y no a ellos?´ (...) Algo similar a lo que sucedió en Veracruz", donde también se cometió una masacre y sobre los cuerpos se dejó un mensaje, aunque éste dirigido al secretario de gobierno, Eric Cisneros, y en una carretera del estado.

- Mientras tanto, en menos de una semana ocho policías fueron asesinados en cinco ataques distintos y los homicidios de civiles tampoco cesan.

- Tanto Casas como el alcalde Fresnillo, Saúl Monreal, coinciden en que la estrategia de combate a la incidencia delictiva debe cambiar, ante la ausencia de resultados

- Iván Casas advierte: "Debe enderezarse la estrategia a la investigación del homicidio doloso y el combate al narcomenudeo... esto no va a terminar con la simple llegada de más agentes de la Guardia Nacional".