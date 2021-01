La ciudad del caos

CIUDAD DE MÈXICO.- Con una ocupación hospitalaria de 90%, la Ciudad de México padece ya un "colapso" sanitario debido al incontrolable aumento de contagios por covid-19 que comenzó en noviembre pasado –con las compras del llamado "Buen Fin"– y continuó durante diciembre a causa de las reuniones navideñas y de Año Nuevo, que también relajaron las medidas de sana distancia.

Para colmo, la reciente suspensión en la actividad de las principales líneas del Metro –que afectó a 1.4 millones de usuarios y provoca grandes aglomeraciones– disparará todavía más el ya de por sí alarmante incremento de contagios en la sobrepoblada capital del país.

Ante este panorama crítico de saturación hospitalaria para enfermos de covid–19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un plan de emergencia de reforzamiento a través de un programa de atención especializada en casa para quienes tenían días o semanas hospitalizados, enviándolos a sus hogares con tanques de oxígeno y medicamentos.

Además, atención primaria con la Secretaría de Salud (Ssa) y el IMSS a través de la habilitación de los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social.

A ese plan se integra la iniciativa privada, en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar, ambos bajo la supervisión de la Ssa y el C5, a través del servicio Locatel y el número 911.

"En el caso de atención de instituciones públicas, estamos hablando de hasta 500 casos al mismo tiempo, y en el caso de este convenio que hace el Instituto de Salud para el Bienestar con instituciones privadas, inicia con 600 casos de atención y puede llegar hasta 6 mil casos de atención domiciliaria para las personas que, aun cuando están enfermas, pueden llevar la enfermedad en su casa sin necesidad de ir a un hospital, siempre y cuando tengan oxígeno y la atención de un especialista", anunció Sheinbaum el jueves 14, cuando la saturación hospitalaria ya era evidente.

Andrés Castañeda Prado, coordinador de las Causas de Salud y Bienestar de la organización Nosotrxs por la Democracia, asegura tajante:

"En términos prácticos, podemos decir que la Ciudad de México ya está viviendo un colapso en materia de salud. Por su densidad poblacional, aquí se ha agudizado mucho más el contagio que en el resto del país. Y no es ninguna exageración hablar de un colapso".

–El gobierno capitalino ya maneja porcentajes de 90% en ocupación hospitalaria, ¿qué nos dicen estas cifras?

–Son cifras verdaderamente alarmantes. No tienen ningún precedente en la historia de la salud en México. Estamos sobrepasados. Y lo peor es que no se ven signos prontos de recuperación. ¿Hasta cuándo podremos mantenernos así?... No lo sabemos.

Declaratoria tardía

Andrés Castañeda indica que "este repunte es difícil atribuírselo simplemente al retraso en la declaratoria de semáforo rojo en la Ciudad de México, como señalan algunos analistas, argumentando que esta declaratoria –hecha el 18 de diciembre por la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum– debió haberse hecho semanas antes.

Aunque reconoce que, por las actividades comerciales y las reuniones familiares, los contagios comenzaron a aumentar "desde el ´Buen Fin´ y luego durante la temporada navideña y la temporada de Año Nuevo. Esto es algo natural, pues a mayor actividad mayor número de contagios", dice.

Y agrega:

"No podemos pedirle a los comerciantes que dejen de trabajar, porque entonces de qué comen. Para que puedan detener su actividad, necesitan recibir algún apoyo real, cosa que hasta la fecha no ha sucedido."

El analista incluye también a una nutrida población capitalina a la que, por lo general, no se le toma en cuenta al analizar la cadena de contagio: son los miles y miles de personas que perdieron su empleo por el covid y deambulan por las calles en busca de trabajo.