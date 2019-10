La cinta de terror recibirá homenaje

Si dicen que en la casa del Emilio "Indio" Fernández se pasea su fantasma, este año podría tener un pretexto más para hacerlo, pues el inmueble será sede de un homenaje a la cinta de terror "El libro de piedra" y de una ofrenda a su escritor Carlos Enrique Taboada.

La construcción ubicada en el barrio de Coyoacán también recordará a la recién fallecida Thelma Tixou, actriz de "Santa Sangre", filme que se rodó en los 80 en el sitio.

Todo formará parte de los eventos especiales del Mórbido Film Fest, certamen especializado en el género de terror, a realizarse del 30 de octubre al 3 de noviembre en la Ciudad de México.

"Todos los interiores de la hacienda de ´El libro de piedra´, se hicieron en esa casa y pues también se recordarán los 30 años de ´Santa sangre´, estando gente que trabajó en ella", comenta Pablo Guisa, director de Mórbido.

100 PRODUCCIONES

La edición 2019 del festival contará con más de 100 producciones, entre cortos y largometrajes, procedentes de varios países.

Entre ellos se encuentran las mexicanas "El diablo me dijo qué hacer", de Alejandro G. Alegre; "Huachicolero", de Edgar Nito y "Rendez-vous" de Pablo Olmos Arrayales.

También se encuentran "Culture shock", con Martha Higareda, la canadiense "Svart Cirkel", las estadounidense "Scream: Queen! My nightmare on Elm Street" y "Aliens, clowns & geeks" de Richard Elfman.

El luchador profesional "El Vampiro Canadiense" llegará con el documental "Nail of the coffin", mientras que Richard Stanley lo hará con "Color out of space".

MISTERIOSA CINTA

"Y hay una película que nadie quiere distribuir, porque supuestamente quien la ve muere, que es "Antrum" y aquí la tenemos", destaca Guisa.

Habrá una función especial de "Tintorera", cinta nacional ochentera, a la cual asistirá Hugo Stiglitz, uno de sus protagonistas.

Y Simon Boswell, músico nominado al BAFTA y Goya dará un concierto inédito en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el 1 de noviembre, teniendo como base imágenes de "Santa Sangre".

Cinépolis Diana, Autocinema Coyote, Cinemanía, Jardín Pushkin y el Centro Cultural Digital serán las sedes del festival.