¡La cima se aprieta!

Los locales se sacudieron de una ligera presión del Real Madrid al minuto 15 cuando Luis Suárez no falló un mano a mano con Thibaut Courtois.

El "Pistolero" ya hizo del Real Madrid su segundo cliente preferido, después de anotarle 12 dianas en 18 compromisos.

La polémica no faltó en el encuentro, pues el central revisó en el VAR una mano de Felipe, que hizo contacto con la pelota aunque no de manera intencional, por lo que la jugada no prosperó.

En el cierre del encuentro, Jan Oblak se vistió de héroe con una doble atajada ante Benzema, pero después no pudo hacer nada con la definición del "Gato", quien trianguló con Casemiro para firmar el empate.

El resultado le abrió al esperanza al Barcelona, que se puso a 3 puntos del Atleti, que ostenta 59 puntos y un juego menos.

El Real Madrid llegó a 54 puntos.

| El Atlético sigue comandando la clasificación de LaLiga con 59 unidades.