´La Chule´ balconea al ´Sol´

A pesar de que Luis Miguel es un papá ausente, Aracely Arámbula no se arrepiente de que él sea el padre de sus hijos, pues asegura, que nacieron de un gran amor.

A su llega al aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz respondió a los cuestionamientos sobre si Luis Miguel felicitó a su hijo Miguel, quien hace unos días cumplió 13 años.

"No llamó el papá", confesó, y detalló que a pesar de ello, su hijo se la pasó muy bien, rodeado de mucho amor familiar.

"Mi hermano le organizó una cosa bien padre con pirotecnia y cosas muy lindas, su tío lo consiente mucho, mi familia así que.... La pasamos con mi familia", dijo.

SE ENFOCA EN SUS PROYECTOS

Arámbula se sinceró al decir que está enfocada en sus proyectos y en su vida, y no en Luis Miguel, que sólo se acuerda de él cada vez que la prensa se lo menciona.

"Ni lo pienso, me acuerdo cuando ustedes me preguntan, o sea, yo estoy concentrada en mi serie, en mi vida".

Araceli, que está por estrenar la segunda temporada de "La Doña", hizo un reconocimiento a su padre, quien también ha sido un papá para sus hijos.

"Como yo estoy con mi papá, y mi papá es un divino y es un espectacular, tiene mucho padre con mi papá, mi hermano", expresó.

A pesar de la situación distante con "El Sol", la actriz dijo que no se arrepiente de la relación que tuvo con él, pues gracias a eso nacieron sus hijos.

NACIERON

DEL AMOR

"No hay que arrepentirse de nada, cómo me voy a arrepentir, además mis hijos hermosos, cómo me voy a arrepentir, imagínate, mis hijos nacieron de un gran amor".

Esta semana se anunció que la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" se estrenará en 2020.

Diego Boneta regresará al icónico rol de Luis Miguel, en esta ocasión interpretando al cantante en dos líneas de tiempo diferentes.