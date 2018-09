La ´chiquean´ en Azteca

Ciudad de México

Luego de que circularan rumores sobre su supuesta salida del programa "Ventaneando" debido a problemas de salud, Pati Chapoy comentó que todo está bien con ella, "todo en orden".

De acuerdo con algunas publicaciones recientes, Chapoy dejaría en los próximos meses la emisión de Azteca y se mudaría a un lugar al nivel del mar, esto como una forma de controlar su presión arterial. Sin embargo fue ella misma quien aclaró la situación.

"Estoy bien, estoy contenta. Me quieren y me ´chiquean´ mucho en Azteca. Yo los quiero y trabajo lo mejor posible porque es mi gusto", aseguró.

NIEGA SALIDA

Según los rumores sería luego de 22 años al aire con "Ventaneando" que Chapoy se despediría de su público. Además se habló de que ya se le preparaba un homenaje de despedida para principios del próximo año.

Al respecto, fue su compañero Pedro Sola quien también salió a la defensa de Chapoy. El conductor causó revuelo la mañana del jueves cuando fue visto en la estación Buenavista del tren suburbano, esto durante la grabación de un comercial de telefonía.

"Yo la veo diario y no está nada mal de salud, anduvo de viaje. Primero se fue tres semanas a Rusia, luego se fue tres semanas a Mongolia y ahorita está en Los Ángeles entrevistando a Kate del Castillo. O sea que mal de salud no está".

De esta forma Sola dejó claro el motivo por el que la conductora se ha ausentado en diversas ocasiones de la emisión.

"Porque la gente no la ve creen que no va a estar en el programa pero no, ella sigue siendo la directora de espectáculos, tiene la producción de ´Ventaneando´, de ´Caiga quien caiga´. Ya ves que a la gente le gusta la rumorología pero no, todo está muy bien", aseguró.

LA APOYA. Pedro Sola aseguró que la conductora goza de perfecto estado de salud.