La Champions utilizará el VAR en Octavos de Final

Frankfurt, Alemania.

El responsable de arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti, explicó este lunes a los clubes participantes en los Octavos de Final de la Champions League el VAR que se empezará a usar en la competición desde esta fase.



"Es esencial que todo el mundo entienda cuando puede intervenir el VAR y también cuando no puede. Ha habido un buen debate y el feedback que hemos recibido ha sido muy positivo", señaló Rosetti tras la reunión celebrada en Frankfurt, a la que estaban invitados los clubes que reanudarán el torneo europeo la semana que viene.



Según informó la UEFA, Rosetti reiteró que el VAR revisará constantemente errores claros y obvios en situaciones de goles, decisiones sobre penaltis, tarjetas rojas directas y errores de identidad.



"Era muy importante hablar directamente con los clubes y explicarles cómo estamos preparando su uso en la Champions y cómo hemos preparado a los árbitros para ello", añadió Rosetti sobre los equipos de VAR, que tendrán cuatro integrantes, un árbitro VAR, un asistente y dos operadores de vídeo, que estarán ubicados en cada estadio.



Para Rosetti el VAR "será una ayuda muy valiosa para los oficiales de partidos y permitirá reducir claramente decisiones incorrectas, lo que es bueno para los clubes, los jugadores, los entrenadores, los aficionados y la competición".



Además de la Champions desde la semana que viene, la UEFA aprobó la utilización del VAR en la próxima Final de la Europa League, que esta temporada se jugará en Baku, en el Final Four de la Liga de Naciones en Portugal y en la del Campeonato de Europa Sub 21, ambas en junio.



También está previsto en la Supercopa de este año; la Eurocopa 2020 y la Europa League 2020-21 desde la Fase de Grupos.