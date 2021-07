La reaparición de Saúl Álvarez en un ring de Guadalajara podría darse en febrero del 2022.

El "Canelo", quien no pelea en su tierra desde el 18 de junio de 2011, quiere un regreso estelar en el Estadio Jalisco.

"Sí nos interesa, este año ya no se puede hacer otra pelea, tenemos nuestro plan bien trazado, pero empezando el año que entra sí, tenemos toda la intención de venir a pelear a Guadalajara y nos gustaría hacerla en el Estadio Jalisco", comentó Eddy Reynoso, manager del monarca Supermediano del CMB, AMB y OMB.

"Regresar ya como campeones mundiales, como un peleador ya consagrado, sería la ´cerecita´ en el pastel para la carrera de Saúl y venir a Guadalajara a exponer su cinturón, mostrarse ante la gente de Jalisco, sería algo muy importante para nosotros".

Canelo Promotions firmó 4 peleas con Eddie Hearn y Matchroom Boxing para realizar en Guadalajara y una de ellas podría ser encabezada por Saúl.

"Es el inicio de un gran proyecto, la oportunidad de trabajar junto a Eddy Reynoso y Saúl Álvarez para traer grandes eventos boxísticos televisados en México, un país de grandes boxeadores y queremos dar la oportunidad a los jóvenes peleadores para sean vistos a nivel mundial", afirmó Hearn, CEO de Matchroom Boxing.

Eddy reiteró que el plan de "Canelo" es lograr la unificación de los Supermedianos en las 168 libras ante Caleb Plant, monarca de la FIB, aunque tampoco descarta un nuevo reto para el mexicano.

"La idea de nosotros es pelear en septiembre y si no se puede, pelar antes de que termine el año. Estamos trabajando para Caleb Plant, septiembre es la fecha tentativa, en las Fiestas Patrias, si no se puede, en octubre o noviembre, no tenemos ningún problema, y arrancar el año, si se puede, en febrero venir a Guadalajara a hacer una pelea importante.

"Antes decían que no iba a ser ni campeón mundial por la estatura y ahí estamos haciendo historia, vamos a seguir tomando los retos", afirmó Reynoso.