La Catrina enamora a EU, aunque no tenga visa

Miami.

Puede que no tenga visa, ni haya ingresado legalmente, pero La Catrina, de José Guadalupe Posada, llegó para quedarse en Estados Unidos. Muy pocos conocen su origen, pero en vísperas del Día de Muertos, en diversas ciudades de la Unión Americana miles de personas: adultos, jóvenes y niños, de todas las nacionalidades, se disfrazan de ella, o la incluyen en sus celebraciones.

“Creo que ha tenido como su propia evolución. Yo creo que todas esas nuevas presentaciones de la película de James Bond e incluso Coco, si bien ya tienen una dimensión a nivel masivo, lo interesante es cómo se tomó desde México y como que una cosa ha impactado a la otra”, dice a EL UNIVERSAL el cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait Auerbach, un firme promotor de las tradiciones y la cultura mexicana en el exterior. “Yo veo cómo las nuevas generaciones han retomado, de entrada, por ejemplo, hablar español. Y eso conlleva a toda la cuestión de su contacto con México”.

De acuerdo con el cónsul, los jóvenes de ascendencia mexicana “buscan reconectarse con sus raíces y con todo lo que les corresponde; como que vuelve a surgir toda esta curiosidad de quiénes son, de dónde vienen sus padres y así se regenera este diálogo” entre las familias.

Por eso, subraya, es crucial abrir espacios y dejar que estos jóvenes se acerquen a las tradiciones más arraigadas de sus orígenes y participen más abiertamente aquí en Estados Unidos de ellas. “Los tiempos han cambiado mucho” asegura.

Debido a la cercanía con el Halloween, una fecha muy popular en Estados Unidos y que tiene que ver con brujos y monstruos, algunas personas que celebran el Día de Muertos mezclan ambos conceptos sin darse cuenta de que son celebraciones tan distintas como el agua y el aceite.Eso molesta a quienes sí conocen las diferencias. “Lo que pasa es que no sólo no saben, no les interesa aprender; yo les he explicado la diferencia entre un festejo —Halloween— y el otro —Día de Muertos—, pero para el año siguiente ya se les olvidó”, lamenta Mauricio Gutiérrez, originario de Michoacán. “Imagínate yo, que soy de la mera tierra de la celebración de muertos por excelencia en México, en Pátzcuaro, Janitzio”, señala emocionado. “Sí es necesario que comprendan que no tiene nada que ver con las brujas y brujos”, insiste.

Pero incluso así, continúa, “me gusta que aquí —en Estados Unidos— esta tradición sea cada vez más llamativa y la compartamos con quienes no son mexicanos”.

Y precisamente para todos los interesados, mexicanos y no mexicanos, en conocer el verdadero origen de la tradición del Día de Muertos, el Consulado de México en Miami se ha dado a la tarea de apoyar a un artista plástico y titiritero estadounidense, Jim Hammond, quien desde hace 10 años realiza en las calles de la ciudad de Fort Lauderdale, a 40 kilómetros de Miami, una fiesta del Día de Muertos.

“Jim Hammond es una persona a la que, sin duda, hay que agradecerle.

La forma de manejar —esta tradición— ha sido muy apegada a lo mexicano y eso lo ha convertido en un líder en lo cultural”, comenta Chait Auerbach.

Hammond comenzó a celebrar el Día de Muertos ‘a lo mexicano’ en 2010, con la presencia de unas 750 personas. Este 2019 se prevé que asistan alrededor de 19 mil, en su mayoría maquillados y disfrazados como La Catrina. Aunque Fort Lauderdale no tiene una tradición ni gran presencia de mexicanos, este festival del Día de Muertos cada año crece más y extiende su popularidad por EU. Hammond dirige además talleres plásticos para menores, quienes aprenden la historia de esta tradición a través de dibujos, historias y la creación de personajes y elementos ligados al Día de Muertos.

En otro evento, Lancet Torres, joven ejecutivo de origen cubano-estadounidense y socio de una empresa de marketing, tiene este año a su cargo un evento para el Día de Muertos en una zona de tradición artística de Miami, conocida como Midtown. De un lado, una tipo feria, con casa del terror y temas exclusivos de Halloween; del otro, en un cementerio, todo lo concerniente al Día de Muertos. A nivel de mercadotecnia, explica a este diario, “no podemos dejar a un lado uno u otro festejo, pero sí hemos tenido el cuidado de separarlos para que no quepa duda de que la Noche de Brujas es diferente al Día de Muertos”, argumenta.

“Me encanta el Día de Muertos, los mexicanos son únicos en el mundo para mantener y festejar sus tradiciones y lo que nosotros queremos es sumarnos a su origen y no hacer sólo un acto comercial que desvirtúe todo lo que significa”, concluye.

Así como el Consulado General de México en Miami participa y apoya el crecimiento e interés de esta faceta cultural mexicana, igual sucede prácticamente en la red consular mexicana que suma 50 ciudades de la Unión Americana y que también participan en eventos públicos y gratuitos.

A estos hay que sumarle los de todas y cada una de las iglesias que pertenecen a las distintas diócesis de la Iglesia católica en Estados Unidos y, además, incluir sus cementerios donde ofician misas, levantan altares y comparten la alegría de recordar y platicar sobre sus seres queridos quienes, de alguna manera, están presentes.