´La casa de papel´, infectada

La actriz Itziar Ituño, protagonista de la serie española "La casa de papel", informó en su cuenta de Instagram que el test que se aplicó sobre coronavirus dio positivo.

La española, que interpreta a la inspectora Murillo en la exitosa serie, relató que su caso es leve e hizo la petición para que la gente siga las medidas de prevención y que se quede en casa.

"Desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil", se lee en la primera parte de su escrito.

La actriz de 45 años expresó que el Covid-19 no es una tontería, está cobrando vidas en el mundo, por lo que es momento que todos se pongan la vacuna de la responsabilidad.

"Esto no es tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Es tiempo de solidad y generosidad!", finalizó.