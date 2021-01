La cantante Halsey está embarazada

La cantante pop anunció en Instagram el miércoles que espera su primer hijo. Publicó fotos de su pancita con la leyenda: "¡Sorpresa!"

Un representante de la cantante de 26 años no respondió de inmediato un email de la AP en busca de más información.

Halsey tiene tres álbumes certificados platino y es conocida por éxitos como "Without Me", "Bad at Love" y "Closer", con The Chainsmokers.