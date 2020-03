La califican de racista

Luego de que el caso de "Los cinco de Central Park", se contará en formato de serie para una plataforma de streaming, la ex fiscal Linda Fairstein, acusó a la producción de representarla, en dicha historia, como "una villana racista y poco ética", por lo que emprendió acciones legales contra la empresa productora y la directora Ava DuVernay.

When They See Us, retrata la historia de Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana y Korey Wise, cinco jóvenes que fueron acusados de atacar y violar a una mujer en 1989, y aunque las pruebas demostraban su inocencia, fueron condenados a pasar entre seis y trece años en prisión, siendo Wise el único en prisión para cuando el verdadero culpable salió a la luz.

De acuerdo con información de The New York Times; "En la demanda, la Sra. Fairstein afirma que la serie, de cuatro episodios, la difamó en casi todas las escenas, de los únicos tres episodios en los que aparece su personaje", y según el abogado de la ex fiscal; "Se retrata falsamente a la Sra. Fairstein como responsable de la investigación y el enjuiciamiento del caso contra ´The Five´".

Los cinco chicos fueron acusados pese a que las pruebas de ADN, en la escena del crimen, no estaban relacionadas con ellos, por lo que a través de distintos espacios se hizo eco de que Fairstein podría haber coaccionado a los involucrados para que se declararan culpables; fue en 2002 cuando Matías Reyes, confesó ser el actor intelectual del crimen.

Para 2014, a cada uno de los declarados como culpables se les otorgó la cantidad de 41 millones de dólares y la Ciudad de Nueva York, donde se efectuó el juicio, negó haber actuado mal; la serie se estrenó en Netflix en mayo de 2019 y recibió 11 nominaciones en los Primetime Emmy Awards.