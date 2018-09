La buena, llegó Camila Cabello a Monterrey; la mala, está enferma

Monterrey, México.- La buena noticia es que Camila Cabello ya está en Monterrey para su concierto de este jueves por la noche, la mala es que llegó enferma.

Después de sus exitosos shows en la Ciudad de México y Guadalajara, la cantante y compositora cubano-estadounidense tiene una cita con el público regio en el Auditorio Citibanamex, para presentar su Never Be The Same Tour.

La artista de 21 años, ex integrante del grupo femenino Fifth Harmony, decidió reposar todo el día en el Hotel Quinta Real para cargar energía y mejorar de la garganta, según dijo su papá Alejandro Cabello.

Algunos fans se dieron cita desde temprano afuera del hotel, ubicado en San Pedro, esperando tener la fortuna de ver y saludar a Camila, tal como sucedió en la Ciudad de México, donde tuvo el detalle de dedicar un breve tiempo a sus admiradores.

Sin embargo, parece que los regios no tendrán la misma suerte porque los padres de la artista, Alejandro Cabello y Sinuhé Estrabao, salieron personalmente a disculpar a su hija porque se encuentra enferma.

"Un favor, Camila se siente mal, no va a salir, se los digo para que no estén aquí todo el día, está mala de la garganta", dijo Alejandro, quien salió hasta la banqueta del Quinta Real para atender a los admiradores y, de paso, recibir amable los regalos que le llevaron a su hija.