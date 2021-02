La buena: hospitales Covid sin saturación

Mientras que en los módulos de detección de los costados no hay enfermos. La misma situación se replica en las áreas habilitadas en el Hospital Materno infantil.

El titular de esta área, David Aguilar Meraz, afirmó:

"Tenemos las 40 camas disponibles en cada módulo, en lo que corresponde al Hospital General hay 17 pacientes en cama y 7 graves con respirador, este panorama es más favorable que el de las últimas semanas, temíamos que se volviera a registrar una saturación pero afortunadamente vemos que se está regularizando, ojalá que así continuemos".

La baja en las atenciones de los módulos Covid-19 ha provocado que estas instalaciones se usen para atender otras enfermedades de temporada.

Aunque las estadísticas en los hospitales son favorables el aumento de casos en Reynosa ha sido considerable y por ello para evitar saturaciones como las de junio, julio y agosto del 2020, Aguilar Meraz hizo un llamado a la población.

"Se vienen festividades como las del 14 de febrero, por eso queremos hacer énfasis en que no se debe festejar ni con fiestas, ni con visitas, el mejor regalo que pueden dar es la salud, es algo que no tiene precio, por eso le pedimos a la población que siga cuidándose, que no relaje las medidas porque desgraciadamente no hay un panorama positivo en torno a la vacuna", puntualizó.