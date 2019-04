La breve esposa de Nicolas Cage exige una indemnización

Cd. de México.

La ex esposa de Nicolas Cage le exigió una indemnización al actor por dañar su reputación con la anulación de su matrimonio de cuatro días, informó El País.



Erika Koike, la última cónyuge de Cage, afirmó que la decisión del artista de terminar su enlace provocó que perdiera oportunidades labores.



El actor solicitó la anulación de la boda, ya que aseguró que ambos estaban borrachos y no sabían lo que hacían.



La ex pareja contrajo nupcias con Koike, el mismo día que solicitaron una licencia de matrimonio, el 28 de marzo, en Las Vegas.



Cage se ha casado en tres ocasiones, con Alice Kim , Lisa Marie Presley y Patricia Arquette .