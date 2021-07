La bloquean por falsa

La protagonista de la película Bajos instintos, Sharon Stone, fue bloqueada por una aplicación de citas, porque varios usuarios la reportaron como falsa, sin embargo, la cuenta es real, aclaró la propia actriz.

A través de sus redes sociales, Stone, de 61 años, lamentó que la sacaran de la aplicación. “¡Algunos usuarios informaron que no podía ser yo! No me excluyan de la colmena”, escribió la actriz junto con la imagen de la empresa, donde le informan que está bloqueada.