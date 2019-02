La Biblia no prohíbe matrimonio a clérigos. ¿Por qué los sacerdotes no se casan?

El Mañana / Staff.- En la Biblia, de acuerdo a los textos de las Sagradas Escrituras, no hay obstáculo para que los ministros se casen, aunque no propiamente usa el terminó de pastores o ministros, pero habla del oficio de la labor ministerial que tiene que ver con ello.

En primero de Timoteo capitulo 3 desde el versículo 1, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, lo que da a entender que se pueden casar.

Además en Éxodo 6:23 señala que Aarón -hermano de Moisés- el primer sacerdote que se menciona en la Biblia, tomó a una mujer, por lo que todos los descendientes también sirvieron en el sacerdocio y tuvieron esposa e hijos.

"En el sacerdocio antiguo cuando Dios nombró de sacerdotes para el ministerio, la Biblia nos explica que eran casados, eso nos dice que Dios jamás puso como el obstáculo el asunto de poderse casar y hay muchos textos en la Biblia, en el antiguo testamento, que nos hablan acerca de los sacerdotes como casados, uno de ellos el primero de ellos que la Biblia menciona es Aarón el hermano de Moisés", expresó Héctor Hernández Maya, pastor de la Iglesia Adventista en Reynosa.

Por esta razón la Iglesia Adventista, no ha considerado un obstáculo que el ministro se case, ya que además solamente hay un versículo donde el apóstol Pablo, sugiere que si una persona tiene el don de no sentirse atraído por una relación sexual conyugal, ni fuera, y pueda dedicarse al ministerio de tiempo completo, lo puede hacer.

"Sí deja la puerta si alguien desea lo puede hacer, pero no como una imposición, si no como una sugerencia libre para dedicarse al servicio, si así lo desea, pero no que sea un requisito para el servicio, quizás es una puerta abierta que algunos pueden interpretar que no deban casarse como sacerdotes o ministros", manifestó el pastor.

Hernández Maya comentó que un pastor casado y con hijos, tiene la experiencia para aconsejar a los feligreses en temas de matrimonio y de paternidad.

"Creo que también en este caso genera un ambiente de mejor confianza para cualquiera de los cónyuges, además si la experiencia tiene que ver con consejería de la vida sexual de la pareja, evidentemente alguien que conoce tiene la experiencia", recalcó.

Para el pastor de la Iglesia Adventista, el tema de los abusos sexuales en otras denominaciones, no tiene que ver con que no se hayan casado, ya que hay otros ministros que aunque son casados también han errado, pero que al estar en matrimonio disminuyen las posibilidades, pero no las elimina.

-

¿Y qué dice Timoteo 3?

>´´Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar´´.

>´No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro´´.

>´´Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?; no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo´´.

> ´´También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo´´.