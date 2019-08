La aventura en Lima

El comedor de prensa del Centro de Medios de Lima 2019 es gigante. En él, dependiendo de cada una de sus actividades, desayunan, comen o cenan los periodistas, cronistas y reporteros gráficos de todo el continente que cubren los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Por unos 25 a 35 soles -aproximadamente 150 a 200 pesos mexicanos- uno puede degustar de alguno de los menús, en general platillos típicos del Perú, que aquí se preparan. Una delicia. La comida inca no le pide nada a ninguna, y salvo el picante, se merece un diez.

Y justamente en está zona del Centro de Medios uno tiene la oportunidad de charlar con colegas de otros países. Se comparten historias, broncas e intercambio de fotos que quedarán justamente para el recuerdo.

No importa si eres Guillermo Schutz, Enrique Burak, Fernando Schwartz, la bellísima venezolana Carolina Padrón, algún periodista de los diarios Récord de México o el Olé de Argentina.

Y mucho menos si eres, como en nuestro caso, un par de colegas de provincia. Aquí todos somos iguales. Brazo a brazo el apoyo es recíproco, y por tanto el intercambio de información fluye.

Así mientras degustar de un Lomo saltado, el Anticucho, la Causa Limeña y alguna bebida típica como la Chicha, puedes conversar muy agosto con cualquiera de los mencionados.

Burak, al que cualquier colega mexicano admira por su conocimiento deportivo, se sorprende al saber nuestro punto de partida (Veracruz) y los medios para los que colaboramos. Al tiempo que nos felicita y alienta a emprender, tras Lima 2019, nuevas aventuras.

No existen enemistades dentro de los escenarios deportivos. Fuera de ellos tampoco. Los periodistas no seremos amigos, pero nos apoyamos y damos una manita. Y a la mitad del camino, sin afán de presunción, me pareció oportunos contarles.