La aventura en Lima

El voleibol podría decirse que es el segundo deporte que más gusta y se juega en Perú. El femenil tuvo un época dorada, una que cada peruano añora que un día vuelva. Y no es para menos. El voleibol le dio a Perú una medalla de plata en Juegos Olímpicos.

Los incas cuentan apenas con cuatro preseas en la máxima justa del olimpismo: un oro y dos platas. No ganan una medalla olímpica desde Barcelona 1992, y desde entonces ha pasado mucho tiempo.

Esa plata ganada en Seúl 1988 representa uno de los más grandes logros de un país fiel amante del futbol. Y entre sus figuras se encuentra Cecilia Tait, la encargada de encender el pebetero de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Jugadora peruana de los ochenta, parte del equipo medalla de plata en Seúl, y como les decía un símbolo para Perú. Garra, tenacidad, coraje. Lo que todo peruano cree tener.

Tait tuvo en sus manos un homenaje a la selección inca de los ochenta. Una que además de los Olímpicos brilló en Mundiales, y Panamericanos de la disciplina.

Al encender el pebetero sus lágrimas corrieron por su rostro. "Me costó, ya que tuve que tener una concentración enorme, sino parecía María Magdalena porque se me salían las lagrimas. No quería arruinar el maquillaje y tampoco el espectáculo, que fue maravilloso. Fue emocionante", dijo tras la ceremonia sensiblemente emocionada. Casi nuevamente en llanto.

Ella fue capitana de la selección peruana en Seúl, sede en la que únicamente perdieron ante la ex Unión Soviética. En la final. Pero ello les ganó el respeto de por vida en su tierra.

Su nombre en Perú es símbolo de garra y tenacidad y por ello se llevó una lluvia de aplausos en la ceremonia inaugural.