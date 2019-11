La aventura congelada

Ciudad de México.

La codirectora de Frozen 2 Jennifer Lee adelantó en su momento que esta segunda parte será "más grande y más épica" que la anterior. Asimismo, reveló que los personajes Elsa, Anna, Olaf y Kristoff "viajarán fuera de Arendelle". Es decir, el mundo de Frozen será aún más grande y quizá, aún más peligroso.

Para esta continuación, los compositores Bobby López y Kristen Anderson-López se harán cargo una vez más de las canciones tras su victoria en los premios Óscar con Let It Go.

EN PELIGRO

Frozen 2 será estrenada a nivel mundial, esta semana y nos traerá más de esta historia congelada que llevará a Elsa, Anna y Olaf fuera de Arendelle, ellos saldrían a buscar los orígenes de su familia y a averiguar por qué Elsa es la ´Reina del hielo´.

¿Por qué Elsa nació con poderes mágicos? La respuesta la está llamando y amenazando su reino. Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, se embarcará en un peligroso, pero extraordinario viaje.

NUEVOS PAISAJES

Esta nueva entrega está próxima a llegar el 22 de noviembre en México y Estados Unidos, el equipo de producción tuvo oportunidad de viajar a Islandia, Noruega y otras partes en búsqueda de los mejores pasajes naturales.