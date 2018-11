La atropella policía, le amputan pie y no la ayudan

Monterrey, México.

Verónica Guajardo, de 39 años, dijo que el municipio de Guadalupe se defendió al alegar que los oficiales se dirigían a atender una llamada de auxilio y la Fiscalía optó por deslindarlos de la responsabilidad.



El accidente se registró el 18 de junio a las 19:30 horas en el cruce de Israel Cavazos e Irlanda, frente a la Clínica 68 del IMSS, en la Colonia Rincón de la Sierra.



Se estableció que la patrulla 210, que transitaba a exceso de velocidad, se salió de control, chocó contra un vehículo y luego subió a la banqueta, atropellando a Guajardo y a su esposo, quien resultó con una fractura en la muñeca izquierda.



"Estuve internada en el Hospital de Zona dos meses y medio, entré nueve veces al quirófano, ya que sufrí daños en mi cadera, columna, en mi hombro y se desgarró mi pie derecho", narró la afectada, quien vive en el municipio de Juárez.



"Tiempo después me dieron la noticia de que ya no había esperanzas para salvar mi pie, así que me lo amputaron desde abajo de la rodilla por una infección que recorría el hueso".



El IMSS no cubre el costo de la prótesis porque el accidente no estuvo relacionado con su trabajo, explicó.



"He estado en rehabilitación y me han comentado que soy apta para usar una prótesis, pero no tengo los 16 mil pesos que cuesta", señaló.



¿Cómo ayudar?

8126891717, teléfono de Verónica Guajardo.