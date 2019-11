La arrestan otra vez

Jane Fonda pasó la noche del viernes en prisión tras haber sido puesta bajo arresto por cuarta semana consecutiva por protestar de manera ilegal contra la crisis climática frente al Capitolio, reportó Deadline.

Fuentes allegadas a la actriz dijeron ayer sábado la famosa tuvo que ir a la Suprema Corte de Washington, D.C.

"¡Oh! ¿Qué haré? Probablemente iré a la cárcel esta noche. No será la primera vez, ya estoy preparada para eso.

"Tal vez no lo haga, es algo arbitrario. Me dijeron que si me arrestaban antes de mi cita en la corte, probablemente iría a la cárcel. Una noche, ¡vaya cosas!", dijo la actriz después de ser detenida.

Después de sus primeros dos arrestos fue multada y liberada, pero después de haber sido detenida el viernes pasado, recibió una cita ante la corte para el próximo 27 de noviembre.

Junto a Fonda, también fueron detenidas las actrices Catherine Keener y Rosanna Arquette, además de 50 personas más.

La actriz prometió que realizaría protestas durante los 14 viernes que estará en Washington D.C. por el rodaje de Grace and Frankie.