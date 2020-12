La AP nombra a sus Artistas Revelación de 2020

Hacerlo durante una pandemia global es un desafío completamente diferente.

Los cinco Artistas Revelación del Año de The Associated Press para 2020 lograron emocionar y crear arte en circunstancias como ningunas, e iluminaron un año que necesitaba desesperadamente luz.

Ellos son Anya Taylor-Joy, Yahya Abdul-Mateen II, Daisy Edgar-Jones, Sarah Cooper y Finneas, artistas se abrieron paso en el mainstream y dejaron su marca en la industria del espectáculo en medio de cierres — y en el caso de Edgar-Jones, quizás debido a ellos, enviando gente en busca de conexión a su serie "Normal People".

La cuarta lista anual de AP resalta lo rápido que se puede llegar a veces a la fama: apenas pasaron cuatro meses desde que Cooper comenzó a publicar videos de ella en TikTok haciendo fonomímica del presidente Donald Trump hasta que filmó su propio especial de Netflix con Helen Mirren.

La carrera de Abdul-Mateen comenzó más tarde que la de la mayoría, pero en el 202 estuvo por todas partes, incluyendo las películas "All Day and a Night" y "The Trial of the Chicago 7" de Aaron Sorkin. También recibió un Emmy al mejor actor de reparto en una serie limitada o película hecha para TV por su aclamada interpretación del Dr. Manhattan en la serie de HBO "Watchmen".

Y aunque Billie Eilish es una sensación, es hora de que su hermano Finneas también sea celebrado. Eilish ganó cinco Grammys a principios del 2020, incluyendo a álbum del año por "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Pero como productor, coescritor e ingeniero del álbum, Finneas recibió seis, uno más que su hermana.

En tanto, la actriz de origen argentino Anya Taylor-Joy interpretó a una mocosa británica entrometida en "Emma", a una mutante rusa con el poder de teletransportación en la más reciente cinta de "X-Men", y a una huérfana estadounidense que llega a ser un fenómeno del ajedrez derrotando a hombres mayores desde los 8 años en "The Queen´s Gambit".

Taylor-Joy dijo que cuando era niña soñaba con volar a tierras imaginarias. "Ahora como adulta, es como que, ´Vivo en Narnia´. Es increíble". En un año como 2020, era apropiado que millones escaparan con ella.