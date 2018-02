La ANDA no quiere apoyar a Wanda Seux

Ciudad de México

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) no quiere apoyar a Wanda Seux en su recuperación después del infarto cerebral que tuvo el viernes pasado. De acuerdo con Rodrigo Fragoso, publirrelacionista de la vedette, han buscado que la asociación apoye a la rehabilitación que tendrá Wanda después de que salga del hospital.

“Nos han dicho que no es una actriz honoraria porque no cumple los requisitos y que no puede tener los derechos que corresponden. Que no ha estado activa y que no ha pagado sus cuotas”, explicó Fragoso.

Sin embargo, los amigos de la actriz alegan que en los últimos meses ha estado muy activa. Participaciones en la serie “40 y 20” y el documental de “Bellas de noche” son algunos de los ejemplos que presentan.

Fragoso compartió que en estos días se volverán a reunir con los representantes de la ANDA para lograr algún apoyo. En tanto, Seux se encuentra mejorando en el hospital de Xoco.