La amenaza de AMLO no contuvo a los vándalos

Ciudad de México.

El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha buscado tener un tono pacificador exhortando a criminales a que "ya le bajen" y con su ya conocida frase "abrazos, no balazos", ha ido avanzando la primera parte de su sexenio.

Aunque, tal parece que su nueva arma son las madres de familia mexicanas.

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a las personas que se manifiesten de manera violenta en la marcha por la conmemoración de los 51 años de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, que los acusará con sus mamás y abuelos.

"Los voy a acusar con sus mamás y abuelos, estoy seguro que los papás, los abuelos no están de acuerdo (con que actúen de manera violenta), sino me dejo de llamar Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven, los verían como malcriados, por que no deben de andar haciendo eso. Les darían sus jalones de oreja, sus zapes", dijo el mandatario durante su conferencia mañanera.

Aunque no es la primera vez que pide la intervención de las madres, el titular del Ejecutivo ha invitado también a los grupos delincuenciales a que "piensen en sus mamacitas" antes de cometer actos ilícitos.

El mandatario ha dejado claro su interés porque los jóvenes no se acerquen a la delincuencia y ha solicitado a las madres de familia a que ayuden a sus hijos, "pedirles a las madrecitas que nos ayuden con sus hijos. Porque las madres son muy buenas, llenas de sentimiento", expresó al momento de lanzar el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", el 7 de diciembre de 2018.

"Recapaciten, piensen en sus mamacitas", dijo el presidente el pasado 2 de julio tras la recepción de un grupo criminal a la Guardia Nacional en Tabasco, quienes quemaron vehículos y colocaron "narcomantas", a quienes expresó: "ahí andan las mamacitas sufriendo, porque sus hijos están detenidos o porque no les han hecho justicia, sufren mucho las mamás, entonces a portarnos bien todos... Eso no es valentía, eso de hacer sufrir al prójimo, a nuestros semejantes, ya chole con eso".

Otro combate a la delincuencia ha sido para el "huachicol". El pasado 7 de septiembre, un grupo delincuencial amenazó a los distribuidores de combustible para que estos no proporcionaran gasolina al Ejército, a lo que López Obrador expresó lo siguiente: "así no es la cosa, les llamo a que recapaciten, que piensen en ellos... en sus mamacitas. Saben cuánto sufren las mamás por el amor sublime a los hijos".