>Guillermo Fernández, refuerzo de Cruz Azul, aseguró que ha sorteado la altura de la Ciudad de México pero sabe que la lucha no ha terminado. El mediocampista argentino aceptó que trabaja para llegar en su mejor forma física al Apertura 2019. "Voy bien, gracias a Dios, me he adaptado rápido pero seguramente la altura jugará su papel, pero estoy muy positivo y creo que estos días que nos toca quedarnos acá", explicó.