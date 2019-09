La agricultura reduciría los costos de atención médica

McAllen, Tx.- Expertos en temas agrícolas recientemente se reunieron en esta ciudad para discutir cómo Texas podría convertirse en un modelo para el mundo sobre cómo reducir los costos de atención médica relacionados con la dieta a través de la nutrición y la agricultura receptiva.

Al evento realizado en el centro de educación superior del campus de la Universidad de Texas A&M, se sumaron Patrick Stover, vicecanciller y decano de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad Texas A&M y director de Texas A&M AgriLife Research, el senador de Texas Juan "Chuy" Hinojosa y John Sharp, canciller del Sistema Universitario de Texas A&M.

El trío discutió cómo la agricultura está en el centro de una serie de desafíos locales, nacionales y globales en el futuro.

Stover sostuvo que al utilizar la ciencia, la agricultura puede acercar al productor agrícola y al consumidor, y trabajar para eliminar las enfermedades crónicas.

Como explicó, no se trata solo de reducir el hambre, sino de proporcionar a los consumidores acceso a una mejor cantidad y calidad de alimentos.

"La agricultura puede ser la respuesta para reducir los costos de atención médica", puntualizó Stover. "Queremos que Texas sea un modelo para el mundo sobre cómo reunir a productores y consumidores".

El evento que se realizo bajo la iniciativa Healthy South Texas exploró las conexiones entre la agricultura y la salud, con un enfoque particular en el desarrollo de soluciones para el sur de Texas.

El sur de Texas ha sido un foco para Texas A&M en términos de mejorar la salud y la agricultura. El aumento de la obesidad, las enfermedades infecciosas, las altas tasas de personas sin seguro y el acceso limitado a la atención médica contribuyen a una calidad de vida menos que deseable para una proporción abrumadora de tejanos del sur.