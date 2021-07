La agrede por no darle de cenar...

Alan Eduardo Martinez de 27 años, fue acusado por su esposa Lucero Martinez de 30, de haberla agredido sin motivo alguno.

El acusado dijo que no agredió a su pareja, que solo discutió con ella porque no le quiso hacer de cenar, luego de que este llegara de trabajar.

Indicó que su esposa tiene meses discutiendo de todo, que nada le gusta y nada mas quiere estar peleando con él.

“Ya no la aguanto, nada mas quiere pelear, todo le parece mal, no me quiere ni hacer de cenar cuando llego cansado de trabajar”, dijo el ahora detenido.

Señaló que tiene pensado acudir al Dif para pedir el divisorio porque ya no quiere estar con ella.