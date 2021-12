La agitada renovación del Comité Paralímpico

De acuerdo con los estatutos, en estas elecciones votarán cinco federaciones que conforman el organismo, pero la controversia está en la existencia de dos asociaciones civiles que representan la misma disciplina de silla de ruedas: la Federación Mexicana de Deportes en Sillas de Ruedas y Amputados, AC (Femedesram), que el 20 de agosto último fue impulsada y reconocida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en menoscabo de la vigente Federación Mexicana de Deporte Sobre Silla de Ruedas, AC (Femedessir).

En medio de pugnas, ninguna de estas federaciones tendrá acceso a las elecciones. La Femedessir enfrenta el rechazo de la Conade, y, a su vez, la Femedesram no está reconocida por el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y por ello también estaría impedida para participar en competencias internacionales.

Pese a ello, el pasado 22 de noviembre la Conade emitió un comunicado para anunciar el viaje de 12 atletas senior y cuatro juveniles de la Femedesram al Mundial de Para Powerlifting Tbilisi 2021, que se realizó del 24 de noviembre al martes 7. Esa justa es considerada el primer filtro para los Juegos Paralímpicos de París 2024.

En tanto, un grupo opositor, integrado por el presidente de la Femedessir, José Ángel Flores –quien acusa intervencionismo gubernamental de la Conade–, y por el titular de la Federación de Deportistas Especiales, Miguel Ángel García, impulsa en instancias internacionales al presidente de la Federación de Ciegos y Débiles Visuales, Efraín Mora García, para que encabece el Comité Paralímpico Mexicano.

La planilla de Mora García formalizó su candidatura el jueves 9 para cumplir con los términos de la convocatoria, la cual indica que deberá entregarse con 10 días de antelación a la asamblea.

Además, el 5 de noviembre este bloque opositor envió un oficio al presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, y a la titular de la Federación Internacional de Deportes en Silla de Ruedas y Amputados (IWAS), Charmaine Hooper, en el cual expresa su inconformidad por el registro otorgado a la Femedesram, que la Conade apoya.

Explicaron que esa federación recibió "el aval provisional de Liliana Suárez Carreón, sin el conocimiento de los miembros integrantes del Comité Paralímpico Mexicano".

También informaron que en una reunión con la presidente del Copame, el 5 de noviembre último, le solicitaron que se redactara un documento en el que se consignara que las federaciones integrantes del referido comité oficializan ante las instancias correspondientes "el desconocimiento de la afiliación definitiva a la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas y Amputados, ya que para este comité la que pertenece y está afiliada y reconocida por nuestro organismo es la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas".

El IPC es la organización que encabeza el movimiento paralímpico y se encarga de la organización de los Juegos Paralímpicos de verano e invierno. Entre sus miembros está la IWAS, que, a su vez, reconoce a la Femedesram, presidida por Refugio Córdova González.

En puerta las elecciones, Liliana Suárez ya no tiene el respaldo de las federaciones, y las partes interesadas en reemplazarla hacen sus cálculos.

Por ahora la posición de la Federación Mexicana de Deportes para Sordos es una incógnita, pero en caso de sumarse a la planilla contendiente, la votación cerraría 3-1 en favor de Mora. Del otro bando, Liliana sólo tiene garantizado el voto de la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, de la cual también es presidente.

Al cierre de esta edición, la presidenta del Copame, Liliana Suárez Carreón, aún no había tomado la decisión de registrar su planilla. Dejó la posibilidad de declinar.

"Lo único que deseo es que la persona que quede al frente vea por el bien del deporte, que siga conservando la parte de potenciar los trabajos y el desarrollo de los atletas."

En entrevista el miércoles 8, Suárez Carreón reconoció no tener una planilla firme. "Precisamente estábamos platicando eso".

–¿Le interesa seguir al frente del Copame?

–Me interesa el desarrollo (del deporte). La persona que quiera y quede es para apoyarlo en esa parte.

Suárez dudaba en presentar una planilla.

"Lo estamos platicando. No me gusta tener conflictos ni problemas con las personas, y en el deporte paralímpico se necesita trabajar en conjunto... Me han dicho que ingrese una planilla, pero no estoy convencida de darle continuidad como presidenta. Es un trabajo de tiempo completo y, a veces, mis actividades personales no me lo permiten".

Respecto del estatus de las federaciones en conflicto, dice que espera la orientación de los organismos internacionales para determinar la situación.