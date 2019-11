La Aduana, lista para el tráfico de Viernes Negro

Mission, Tx.- Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, está listo para recibir y procesar volúmenes significativos de tráfico transfronterizo, tanto para el feriado de Acción de Gracias como para el período de compras del llamado "Viernes Negro" en los puertos de entrada del sur de Texas.

Autoridades de CBP recomiendan a los viajeros que soliciten sus permisos de turismo en línea a través de la página http://i94.cbp.dhs.gov, mediante la cual los viajeros reciben un I-94 provisional después de enviar su solicitud y pago en línea. Para finalizar el proceso I-94, deben presentarse en un puerto de entrada dentro de los siete días posteriores a su solicitud para ser entrevistados por un oficial de CBP, tomar huellas digitales, datos biométricos y una fotografía.

CBP también alienta a los viajeros a obtener y utilizar documentos de viaje equipados con tecnología de identificación por radiofrecuencia, RFID, como tarjetas de pasaporte de Estados Unidos, y las versiones más recientes, desde 2011 a la fecha, de la tarjeta de cruce fronterizo y la tarjeta de residente extranjero para que puedan utilizar Ready Lanes .

El procesamiento en estos carriles es un 20 por ciento más rápido que los carriles normales y proporciona un ahorro de tiempo de hasta 20 segundos por vehículo.

Los viajeros pueden monitorear los tiempos de espera en los cruces de la frontera a través de la aplicación BWT, Border Wait Times, en su teléfono inteligente, la cual pueden obtener a través de Apple App Store y Google Play.

Además, para evitar posibles retrasos o multas por traer consigo artículos agrícolas prohibidos o restringidos, CBP alienta a los viajeros a declarar todos los artículos de este tipo a un oficial a su llegada y antes de hacer su viaje pueden consultar la guía "Know Before You Go", en la página de cbp.gov.