La 4ª. Transformación, expectativa muy alta: expresidente de Canacintra

La industria genera riqueza, el comercio genera oportunidades, afirmó el expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enrique Guillén Mondragón, quien estuvo ayer en esta ciudad para, junto con el nuevo dirigente Enoch Castellanos Férez, asistir al Evento Industrial del Año, organizado por la delegación Reynosa, presidida por Federico Alanís Peña.

Agregó que México es el segundo país, después de Chile, con más tratados de libre comercio del mundo, lo que nos hace una economía sumamente abierta, en la que hemos tenido que competir y no en una cancha pareja. Ello obligó al industrial mexicano a sacar la casta, tanto que hoy, el mayor rubro de nuestras exportaciones es de manifactura y, siendo la onceava potencia exportadora, nos hemos ganado un lugar importante en el mundo; eso es relevante y gracias al empresariado nacional.

LOS IMPUESTOS

´´Los industriales siempre hemos cumplido con el pago de nuestros impuestos y deseamos que esos recursos se vean reflejados en seguridad, servicios y apoyo a las empresas de menor tamaño, para poder competir con todo el planeta. Y, vale decir que no necesitamos salir al mundo a competir, en nuestro propio país estamos compitiendo con todo el mundo; entonces, es importante el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales; pero, también, que se vea que nuestros impuestos están trabajando´´, manifestó.

Y agregó:

´´Coincidimos con otros organismos en la necesidad de que sea más fácil pagar impuesto; una reforma fiscal que facilite el cumplimiento de los compromisos fiscales, y pago justo. Nosotros quisiéramos que las deducciones de las percepciones que les damos a nuestros compañeros de trabajo fuera deducibles al cien por ciento, y no, como ocurre actualmente, que las deducciones son parciales´´.

El entrevistado consideró que es el momento de realizar una reforma fiscal a fondo; necesitamos impulsar a las empresas, a todas las empresas; necesitamos una generación de empleo mucho más fuerte y eso se da cuando se apoya al empresariado nacional y se le facilita pagar impuestos. Eso hace que la gente se comprometa, que el empresario se sume a la creación de empleo, porque, si no, pues nos metemos al día a día en el pago de impuestos y, bueno, se acaba la creatividad, se apaga el enfoque de nuestros emprendedores.

SALARIOS JUSTOS

´´La industria es la que paga los mejores salarios, de todos los tipos y niveles; por otro lado, son los de menor rotación. Y, dentro de la industria, el 27 por ciento del empleo lo genera la industria de transformación. La verdad es que es algo muy bueno; la industria paga salarios profesionales, entonces, normalmente no es el salario mínimo y el IMSS es un referente de ello´´, ssostuvo.

Necesitamos pagar mejor, indudablemente; pero, necesitamos profesionalizarnos, ayudar a los compañeros a crecer en el tema de la productividad, porque si fuera sólo por el salario, observaríamos que las armadoras automotrices se estarían yendo a Centroamérica y en ninguna parte de esa región hay una armadora, precisamente porque no está compensada la calidad de la mano de obra con el salario y eso es algo que México tiene, que lo hace muy competitivo; no es el tema nada más del salario, sino de la mano de obra calificada que tiene el país. Si fuera nada más el salario, Haití tendría muchas armadoras; pero, no es así porque no se trata solo de ingresos sino de la combinación que permite tener una mayor competitividad.

LA TAREA DE TODOS

La Cuarta Transformación genera expectativas muy altas. Será tarea de todos, tarea de todos poder concretarla. El concepto es muy bueno: que a todos nos vaya bien; es lo que buscamos. El empresario, lo decía don Arturo Romo, no busca el dinero ni la posición social; sino el sosiego de su espíritu emprendedor. A mí me parece extraordinario. A final de cuentas, en las empresas de menor tamaño tenemos una relación de trabajo diferente; para nosotros, nuestros compañeros de trabajo son don Alberto, Lupita; personas de carne y hueso, lo que nos permite vernos como familia y, la verdad, es que el empresario de menor tamaño, independientemente de que el grande también arriesga su capital, nosotros tenemos anclado nuestro patrimonio en territorio nacional y eso es algo muy importante que nos permite jugárnosla siempre con México y apostarle siempre a que a México le vaya bien.

¿Cómo buscamos esto? Pues, trabajando, innovando, compitiendo y eso nos hace un tanto cuanto diferentes, porque estamos en una economía tan abierta que competimos con todo el mundo y eso nos obliga a ser eficientes y productivos.

A GUSTO EN TAMAULIPAS

La voz de la industria nacional, es Canacintra y cuando se logra un beneficio para los miembros de la Cámara, éste llega a todos los industriales del país. Es por ello que me siento tan orgulloso, tan satisfecho y tan agradecido de que los industriales de me hayan permitido ser su líder.

Me siento muy contento de estar aquí. Tamaulipas es el estado que más comercio tiene con Estado Unidos y, la verdad, es que es algo muy importante. En el caso de Texas: si Texas fuera un país, sería el país con el que mayor comercio tendríamos. El 40 por ciento del comercio que tiene México, es con Texas, de ahí la importancia estratégica de Tamaulipas y de la industria de transformación en este estado, donde siempre me siento a gusto, afirmó el expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, el organismo líder en México y Latinoamérica, que en algún momento llegó a ser el cuarto de su tipo a nivel mundial.