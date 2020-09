Kunno y otros tiktokers y youtubers que han llorado ante sus fans

TikTok y YouTube son plataformas de entretenimiento en las cuales celebridades de distintos países suben su contenido, entre más creatividad tengan pueden tener un mayor número de seguidores. Lamentablemente no todo es color de rosa en las redes sociales, pues tanto tiktokers como Youtubers han sufrido momentos complicados y hasta acoso, por lo que no han podido contener el llanto frente a sus seguidores.

El polémico tiktoker mexicano Kunno Guillermo, mejor conocido por su nombre artístico Papi Kunno es el caso más reciente. Todo comenzó hace unos días cuando Kunno compartió en sus redes sociales que cobraba una "pequeña" cantidad por un saludo personalizado, en realidad eran mil 200 pesos mexicanos y la gente comenzó a hablar del tema, se indignó por la cantidad cobrada y las críticas siguieron hasta llegar a los ataques contra el joven de 20 años. Ante esto el influencer decidió retirarse por un tiempo de las redes sociales, con lágrimas agradeció a sus fans por el apoyo y recalcó que no es un adiós sino un hasta luego.

Dhasia Wezka es una youtuber que se dedica hacer contenido de moda y belleza. Hace una semana la conductora de MTV compartió en su Instagram un par de historias en donde se encontraba llorando, esto debido a que un señor la venía persiguiendo en la calle. Dhasia aseguró que sintió temor y desesperación pero opto por correr a su casa y encerrarse, en las stories se muestra en un mar de lágrimas mientras todo su cuerpo no deja de temblar.

La famosa youtuber de la empresa Badabun, Lizbeth Rodriguez rompió en llanto tras una polémica que se generó entre Kenia OS, Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y la empresa en donde trabajaba. Algunos aseguraban que solo fue una actuación mientras otros afirmaban el llanto de la influencer. En dicho video pide disculpas a Kenia OS, la cual fue la más afectada en dicha polémica.

Bárbara de Regil, tiktoker y actriz mexicana, rompió en llanto en una entrevista que dio para el programa "Ventaneando" en donde pidió disculpas por un comentario racista que hizo en una de sus transmisiones en vivo. En aquel video la actriz se encuentra a punto de dar su clase en vivo mientras busca un filtro, al buscar alguno, aparece uno en donde se ve con diferente color de piel, pero al verse expresa "Ay qué prieta, no, que feo eso", mientras hace una cara de disgusto y el video termina.

La tiktoker Jimena Jimenez comenzó a llorar en un video en vivo debido a que una fan le preguntó si utilizaba su fama para hacer buenas acciones, entonces recordó cómo cuando iba a la escuela la molestaban y aseguró que jamás creyó que la llegarían a querer, al recordar esta situación Jimena no pudo contener las lágrimas y dejó ver su lado sensible. El youtuber Antrax, con más de 13.5 millones de suscriptores en su canal, se mostró llorando en sus stories de Instagram debido a que no pudo cumplir el último deseo de un fan. En el video relata que un admirador suyo, de nombre Fernando, padecía de cáncer y su familia le había expresado que su último deseo era poder conocer a Antrax, pero lamentablemente el influencer no alcanzó a llegar a tiempo a la ciudad donde se encontraba su fan, y cuando iba en camino le informaron que ya había fallecido.