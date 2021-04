"Kung Fu" llega en un momento crucial para asiáticos en EU

NUEVA YORK, EU. — Los actores emergentes a veces afirman tener una variedad de habilidades para que los consideren para ciertos papeles, pero Olivia Liang puso un límite al comienzo de su carrera.



"Cuando comencé en la industria, la gente me preguntaba por qué no tenía artes marciales en mi currículum porque era un gran estereotipo para los asiáticos hacer papeles de artes marciales", dijo Liang. "Así que me prometí algo. Dije 'nunca voy a aprender artes marciales a menos de que me paguen por hacerlo'".