Komander, consentido de la afición

Su espectacular estilo aéreo pero sobre todo su forma de tratar a la gente, han hecho de Komander el consentido de la afición reynosense que cada domingo se hace presente en las funciones de lucha libre.



Este joven gladiador perteneciente al bando de los técnicos, mantiene una relación muy cercana con su público no solamente durante las funciones sino también a través de las redes sociales por lo cual ha ganado mucha popularidad.

Antes, durante y después de cada lucha en las que Komander participa, los aficionados se arremolinan para pedirle una foto o el tradicional autógrafo a lo cual él accede de inmediato.

"No hay palabras para describir lo que siento ya que es algo maravilloso, muy contento y muy satisfecho por ese cariño que la gente me ha brindado, esas muestras de apoyo hacia mi carrera son las que me mantienen en constante superación para poderles dar lo mejor, yo solamente me entrego a mis seguidores tanto arriba y abajo del cuadrilátero, pero algo que siempre me ha caracterizado es mi sencillez, ser respetuoso con mis seguidores, con cualquier aficionado tanto rudo como técnico, yo seguiré siendo el mismo, y mis pies siempre estarán bien puestos en la tierra", expresó el luchador enmascarado.

Atender sus redes sociales personalmente, es algo que también ha caído bien en sus fans.

"Es algo que me nace, es una pequeña muestra de lo mucho que estoy agradecido con ellos, ya que así como ellos dedican parte de su tiempo en mi, por que yo no dedicarles parte de mi tiempo contestando y subiendo fotos", comentó.

El próximo domingo Komander volverá al encordado de la Arena Coliseo en la función de las 13:15 horas para hacer mancuerna con Arkangel Jr, esto en la lucha semifinal en donde se enfrentarán ante Único Jr, y Turok Jr.

"Será una gran batalla, una lucha interesante, espero que salgamos victoriosos, estamos muy preparados y todos tenemos esa hambre de triunfo para competir y dar un buen espectáculo a la respetable afición", finalizó.