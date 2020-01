´Komander´ de vuelta en casa para luchar en grande

Un sabor especial tendrá la función de lucha libre de este domingo en la Arena Coliseo con la presencia del joven sensación Komander, quien hará mancuerna con Panther Boy para enfrentarse ante Iron Fly y Turok en la contienda estelar de la tercera eliminatoria rumbo a la Copa "La Esquina Ruda".



Se trata de la primera lucha del 2020 para Komander y que mejor que sea en casa y ante la afición que tanto lo extrañaba. Es por eso que este gladiador suicida estará estrenando algunos lances.

"Me siento muy contento y más que nada preparado, motivado por iniciar el año, regresas con toda la actitud al cuadrilátero, innovando cosas para la gente, este domingo les voy a brindar una gran lucha con nuevos lances, algunas cosas nuevas", advirtió.

Estuvo ausente de los encordados locales durante dos años, fue a finales del 2019 cuando realizó un par de apariciones y ahora solamente piensa comenzar el año con el pie derecho.

"Hay que empezar el año bien, la afición de aquí me apoyaba por mensajes, con publicaciones en las redes sociales, pero claro que los extrañaba mucho tenerlos de cerca, verlos y escucharlos en vivo, todo ese apoyo que me dan es lo que me llena de entusiasmo para presentarme nuevamente en Reynosa", explicó el luchador técnico.

El Komander está decidido a llegar a lo más alto en este 2020 y por eso ha ido preparando el terreno dentro y fuera de los encordados.

"Este año tiene que ser el bueno, quiero luchar a lo grande, en abril termino la universidad y entonces si me enfocaré al cien por ciento en mi carrera de luchador, ya he trabajado con Triple AAA y el objetivo es firmar con las empresas grandes de este país", afirmó el enmascarado.

Con esa humildad que lo ha caracterizado, dijo que seguirá picando piedra para poder ser considerado entre los ídolos de casa.