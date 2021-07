"Ronald Koeman tras decir que no contaba conmigo luego me dijo 'si mañana no se soluciona, voy a contar contigo'. Vi que no tenía personalidad", dijo Suárez a la cadena Cope.

Noticia Relacionada Koeman no tiene personalidad: Luis Suárez

El charrúa fue decisivo para que el Atlético de Madrid conquistara el título de LaLiga, en una cerrada lucha casi hasta el final contra el Barcelona y hasta el último momento frente al Real Madrid. En los minutos posteriores a la conquista reconoció su dolor por el trato de los blaugranas.

"Sufrí cuando el Barsa me mandaba a entrenar aparte", mencionó.

Ahora Suárez se ganó la autoridad moral para hablar de lo que le hizo un club que se quedó con las manos vacías en Champions y en LaLiga.

"Al 'Cholo' lo oyes y te vende el Vaticano, te convence de cualquier cosa, te sientes el mejor del mundo.

"No me llamó Bartomeu ni ningún dirigente del Barcelona después del título, pero yo estuve a punto de mandarles una fotito", comentó.

Y para cerrar su diatriba contra Koeman, expresó quién sí le merece todo el respeto.

"Luis Enrique es el mejor entrenador que he tenido. Siempre va de frente", expresó.