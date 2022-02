Klitbo revela que tras su primer matrimonio pensó en suicidarse

"Recuerdo que un día yo llegué de trabajar y Antolín me dijo 'me voy a casar contigo, para que no piensen que eres una mujer de la vida fácil, una barragana'", dijo.

Klitbo recordó que previo a su enlace matrimonial ella estaba muy ilusionada pese a que reconoció no haber estado enamorada de Antolín.

"No lo quería. Mi mamá me dijo que era mejor que mi novio el 'greñas' nomás que 'el greñas' es dueño de una fábrica", explico.

La actriz detalló que tras contraer matrimonio estuvo alejada de la pantalla chica a petición de su entonces esposo.

"Tú lo sabes que viví encerrada unos añitos bajo llave". Porque tenía muchísimo miedo yo creo que Antolín temía, que yo me enterara de su... (novio)", comentó.

Cynthia narró que pensó en suicidarse tras enterarse de que Antolín era gay. Momento en el que él quiso ocultar su orientación y la relación amorosa que sostenía con otro hombre.

Recordó que en una ocasión fue a buscarla su pareja homosexual a su casa, donde discutieron y la madre de Cynthia los vio.

Klitbo confesó que tras este duro pasaje buscó ayuda psicológica para recuperarse, puesto que se quedaba encerrada bajo llave y así estuvo durante meses.

Durante dicho periodo, ella se encargó de todo lo referente al hogar de tiempo completo y no trabajaba por órdenes de su esposo.

"Yo me quise suicidar. Ya no le encontraba remedio a mi vida, yo estaba en una depresión muy grande porque además el novio que tenía me menospreciaba", reveló.

Actualmente, Cynthia Klitbo disfruta de una relación amorosa con el actor Juan Vidal Gil.