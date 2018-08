´Kioskonet´, un elefante blanco más

viviana.cervantes@elmanana.com

El "Kioskonet" instalado en la plaza principal de la ciudad no funciona, pese a que fue creado para dar conexión y electricidad gratis a celulares y tabletas, ingresar a la red WiFi es imposible, así como intentar cargar aparatos electrónicos ya que las corrientes están dañadas.

"Yo me he intentado conectar con mi celular cuando no tengo datos y no se puede, no se si en algún momento funcionó pero desde que yo me acuerdo solo esta de adorno" dijo Leslie una adolescente de 16 años.

De los seis conectores de energía que se encuentran dentro de los toldos, dos fueron víctimas de actos vandálicos, mientras que el resto solo funciona de adorno.

Por fuera la caseta esta bien conservada, los paneles metálicos están intactos junto con la antena.

En frente a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe también permanece una banca metálica cuyo objetivo era brindar comodidad a quien utilizara el kiosco, pero esta no tiene protección solar.

"Seguido llegan a preguntarnos si sabemos como agarran el internet, casi siempre jóvenes y les decimos que ahí están los pasos apuntados, los ven se quedan un tiempo y se van porque no funciona" aseguró un comerciante ambulante.

El módulo fue instalado por el gobierno del estado en octubre del año pasado, El MAÑANA le reportó en esa fecha que su inauguración se llevo a cabo sin que funcionará al 100 por ciento.

Dañado. El kiosco no brinda conexión eléctrica ni WiFi.