Kim Kardashian y Kanye West se divorcian

El glamour, la fama, el escándalo, las polémicas y paparazzis, se terminó, al menos para Kim Kardashian y Kanye West juntos, ya que este martes se informó que la pareja ya está en trámites de divorcio.

La socialité y el productor de música se encuentran alistando ya la pluma para firmar el contrato de divorcio, sólo falta el detallar la división de los bienes que los dos obtuvieron durante 6 años de matrimonio, así lo dio a conocer el portal Page Six.

Y es que la empresaria y productora del reality "Keeping Up with the Kardashians" contrató a la abogada Laura Wasser para que fuera su representante legal durante el proceso de separación. Hay que recordar que la jurista se hizo cargo de los divorcios de Johnny Deep, Angelina Jolie, Britney Spears, entre otras muchas más celebridades.

La separación entre Kim y Kanye fue el año pasado cuando el intérprete de "Flashing Lights", "I love it", "Mercy", entre otras, se postulara para la presidencia de los Estados Unidos, cosa que ya no le pareció a Kardashian, quien reveló que su aún esposo sufría de bipolaridad.

La misma Page Six informó que la hermana de Khloé y Kourtney Kardashian así como de Kylie Jenner, desde que vive sola ya no utiliza su anillo de compromiso ni su argolla de matrimonio y que West vacacionó en su rancho en Wyoming donde pasó las festividades decembrinas.

Otra de las fuentes cercanas a las que tuvo acceso dicha páginas aseguró que Kardashian ya no está dispuesta a apoyar a West en sus momentos de cambio, ya que lo hizo por muchos años. Mientras que el rapero aseguró que ya está cansado de la familia de ella y que el show le resulta insoportable.

Pese a que ninguno ha dado declaración al respecto, Kim y Knaye, quienes se casaron en el 2014 en Italia, comparten la custodia de sus cuatro hijos, North, 7, Saint, 5, Chicago de 3 años y Psalm, 19 meses.