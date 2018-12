Kim Kardashian defiende a Kanye West de Drake: "Nunca amenaces a mi marido"

El rapero estadounidense Kanye West ha publicado una retalía de tuits en los que arremete contra el también rapero canadiense Drake tras recibir por parte este una solicitud de derechos para resolver el uso de una canción, Say What's Real, un tema publicado en 2009 en el que Drake usaba el sample de una canción de West, Say You Will.

West asegura en sus tuits que Drake le ha ido con "amenazas" contra él y para su familia. West advierte a Drake: "Si algo le pasa a mi familia, tú serás el primer sospechoso". Ambos artistas ya se enfrentaron hace unos meses por el tema The Story of Adidon de Pusha T, en la que el rapero destapaba que Drake tenía un hijo secreto.

En sus tuits, con citas de la Biblia y capturas de pantalla de iPhone, el rapero repasa sus logros, asegura que merece el "amor y respeto que Michael [Jackson] no vio en vida" y afirma que "sin Kanye, no habría Drake". El rapero asegura que si hubiera muerto "todos los artistas harían canciones" en su memoria" y defiende que aunque "ha cometido errores, ningún hombre es perfecto".

@drake Never threaten my husband or our family. He paved the way for there to be a Drake.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 14 de diciembre de 2018

West argumenta que lleva tiempo queriendo hablar con Drake, pero que no ha podido, y reitera que él no fue quien reveló que Drake tenía un hijo en secreto. West acusa a Drake de comprar las dos primeras filas de un concierto de Pusha T en Toronto, la ciudad natal de Drake, para que se quedaran vacías.

n la pelea, ha intervenido Kim Kardashian en apoyo de West. "Nunca amenaces a mi marido", ha tuiteado. "Mi esposo es la persona más brillante y genial que conozco. Ha roto muchos límites en la música, escenografía, moda y cultura, y seguirá cambiando el mundo", sentencia.