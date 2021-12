Kim Kardashian acelera su divorcio

BUSCA ACUERDO

"Kardashian ha estado tratando de llegar a un acuerdo de esta manera desde que presentó su petición de disolución del matrimonio en febrero de 2021. Kardashian y su abogado se han comunicado con West y su abogado varias veces en un intento de hacer avanzar este caso hacia una resolución rápida y amistosa. West no ha respondido", dice la solicitud obtenida por People.

Las peticiones de Kardashian salieron a la luz pocos días después de que West le suplicara que volviera con él durante el concierto de Free Larry Hoover que montó con Drake la semana pasada.

"Kardashian ya no desea estar casada con West. Simplemente no hay razones de peso para no conceder una moción de bifurcación y rescisión del estado civil en este caso", también afirman los papeles.

LA CUSTODIA

Si el juez aprueba los trámites legales de Kardashian, la magnate de 41 años podrá separar el estado civil del proceso de divorcio. La ex pareja solo tendrá que lidiar con asuntos relacionados con la custodia compartida de sus hijos y bienes, como propiedades y otras posesiones.

La pareja se casó en 2014 y tienen cuatro hijos: North, de ocho años; Chicago, de tres años y medio; Saint, de seis años, y el bebé Psalm.

Durante las últimas semanas, West le ha pedido repetidamente a Kardashian que le dé a su matrimonio una segunda oportunidad.

"Han existido y continúan existiendo diferencias irreconciliables entre West y yo que han causado que nuestro matrimonio se rompa irremediablemente. Ningún esfuerzo de consejería o reconciliación será de valor en este momento. West y yo merecemos la oportunidad de construir nuevas vidas. Por lo tanto, pido que se conceda mi solicitud de bifurcar y dar por terminado nuestro estado civil", señala Kardashian en los recientes documentos.

Según TMZ, Kardashian también solicitó que se restaurara su apellido de soltera.