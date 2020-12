Khloé Kardashian tiene el makeup ideal para la época decembrina

Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina y eso es algo de lo que no podemos escapar. Aunque no sean como en años pasados y la recomendación sea evitar reuniones y quedarse en casa, nuestros looks tienen que ser los mejores.

Los gélidos aires del invierno cuentan con ese toque especial que no tiene ninguna otra temporada, pues la gente suele llevar al máximo nivel sus beauty looks y outfits... y eso es algo que nos encanta.

Nuestro radar de la moda detectó a Khloé Kardashian con el makeup ideal para brillar en este invierno y tenemos todos los detalles para que lleves al máximo cualquier propuesta. Si lo que te faltaba es inspiración para algo sencillo con toques muy glam, no dejes de leer.

Khloé Kardashian siempre lleva los cambios de look a niveles muy altos y es que con su conocimiento de las tendencias, la integrante de la dinastía Kardashian-Jenner siempre tendrá la última palabra en cuanto a beauty looks.

En esta ocasión, Khloé apostó por darle todo el protagonismo a sus ojos y labios, dejando sus mejillas con un look neutral que nos gusta mucho, ya que se presta para darle un giro a nuestro maquillaje.

Empecemos por los párpados, pues podemos notar que Khloé difuminó sombras color café y negro en la parte superiór de sus ojos, agregando aplicaciones de glitter plateado en la parte baja. Además le dio forma a sus ojos haciendo un delineado gráfico que dividió las dos aplicaciones de sombras en sus ojos.

¿Recuerdas que ya habíamos hablado sobre el efecto glossy en los labios? Aunque esta tendencia vio sus inicios en el verano, con un poco de ingenio puedes llevarla durante estos días. Fíjate bien, pues Khloé Kardashian apostó por darle color a sus labios con un lipstick nude y después aplicó el gloss para que sus labios se vieran carnosos y con volumen. Además marcó ligeramente la comisura de su boca con un lápiz de labios del mismo tono del lipstick.

Su melena con ondas y destellos castaños es ideal para decirle adiós a unos cuantos años de vida y verte increíble. Sabemos que el furor por darle un twist a tu imagen se puede encontrar a flor de piel, y que mejor que lo hagas conociendo las tendencias más hot para el invierno.