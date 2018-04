Khloé Kardashian ya es mamá

La celebridad, de 33 años, dio a luz a una niña este jueves alrededor de las 4:00 horas en un hospital a las afueras de Cleveland, confirmó una fuente a E! News.

La menor, de la cual no se han revelado más detalles es la primera hija de la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el basquetbolista de los Cavaliers, Tristan Thompson.

El nacimiento de la bebé se da en medio del escándalo que desató un video revelado por TMZ en el que se ve a Thompson, supuestamente en octubre pasado, intercambiando besos y caricias con dos mujeres.