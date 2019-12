Kevin está de vuelta tras fractura

Luego de perderse gran parte de la primera vuelta por una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, el delantero Kevin Chaurand está de vuelta y con con más hambre de gol que nunca. Aunque reconoció que aún no se encuentra al cien por ciento físicamente, el atacante oriundo de Celaya está entrenando al parejo de sus compañeros e incluso ya marcó gol en la pretemporada.

"Ya me pude integrar con mis compañeros, ya me urgía porque estaba muy desesperado, todavía no me siento al cien, me cuesta un poco la fuerza en el tobillo pero ya estoy para competir y para eso sirve la pretemporada también, para poder llegar al cien al arranque de la segunda vuelta", expresó.

La emoción se le nota en cada entrenamiento pues tiene un gran reto con sus compañeros Igor, Damián, Lorenzo, Angulo y compañía.

"Me motiva mucho, me quedé con la espinita de la primer vuelta porque solamente pude jugar dos partidos y vino esa lesión, yo quería jugar todo el torneo, no será fácil regresar al puesto porque tenemos tanta calidad y existe mucha competencia en el plantel", dijo.

"Uno siempre va a querer jugar pero Gastón es el que decide quien está mejor, estoy ilusionado pero el lugar me lo tengo que ganar", agregó.

La pretemporada marcha viento en popa y los jugadores sienten que llegarán con más fuerza al cierre del torneo.

"Siento al grupo muy unido, convencido de la idea del profe Gastón, vamos a llegar a tope para ese primer partido de la segunda vuelta, aquí lo importante es tener piernas para llegar a la final del torneo", expresó.

El receso de poco más de un mes ha enfriado al ambiente futbolero en la ciudad, pero Kevin confía en que la afición seguirá fiel con su equipo.

"Que sigan igual de ilusionados, que estén más metidos porque es muy bonito ver y sentir un estadio con afición, se quedaron con esa espinita de que estuvimos a nada de cerrar en primer lugar, pero que sepan que el equipo está haciendo las cosas muy bien", afirmó.

Sobre su nuevo look de tinte platinado dijo que es parte de la unión del grupo y así continuará hasta que lleguen a la final.

"Lo vamos a mantener así lo más que se pueda, hasta la liguilla, hasta la final, y se van a ir sumando más compañeros", finalizó.