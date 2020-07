Kevin Chaurand no entra en planes

El delantero Kevin Chaurand terminó su ciclo en el Atlético Reynosa. La directiva le informó al jugador que no entra en planes para el siguiente torneo. Comenzó la depuración de jugadores mayores de 23 años pues el tiempo apremia y el conjunto fronterizo tiene que definir cuantos lugares habrá disponibles para traer refuerzos de experiencia.

El atacante de 25 años de edad oriundo de Celaya, Guanajuato, cumplió en los 2 torneos que defendió la camiseta del Atlético. Su cuota goleadora no impresionó, sin embargo, era un punta con mucha movilidad que jugaba siempre para sus compañeros. Además, desde que llegó hizo "click" con la afición, quienes ya lo ubicaban por su paso con el Necaxa en el Ascenso MX.

Kevin se va con la frente en alto y lejos de mostrar amargura o molestia tras la decisión, dijo que fue una gran experiencia llegar al equipo tamaulipeco.

"Agradecer primero que nada a la directiva que me dio la confianza, que me arropó, agradecer a toda la gente de la institución porque son grandes seres humanos, se que hay afición fiel, la que siempre nos apoyó a nosotros en la Liga Premier, quiero agradecerles a ellos, porque ellos estuvieron siempre, yo me sorprendí cuando llegué a Reynosa de ver que son muy buenas personas", expresó el camiseta 14.

Chaurand entiende que su rendimiento en este último torneo no fue el mejor y sabe que el futbol es de momentos.

"Vino esa lesión y luego ya no hubo oportunidad de regresar pero así es esto y ni modo, es entendible", manifestó.

El Atlético Reynosa está muy cerca de ser confirmado en la Liga de Expansión y Kevin aprovechó para mandar un mensaje a todos esos aficionados de ocasión.

"Decirle a la gente que se pongan las pilas, tanto piden un equipo arriba, pues ahora que es muy probable que se de la Liga de Expansión pues que vayan y apoyen, hay muchos que opinan y nunca han ido al estadio", afirmó.