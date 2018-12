Kendrick Lamar y Drake lideran las nominaciones a los Grammys

Los Ángeles, Estados Unidos.

Lamar fue nominado a las categorías de Álbum del Año, por la banda sonora de Black Panther; Grabación del Año, por "All of The Stars"; Canción del Año, también por "All of The Stars"; Mejor Actuación de Rap, por "King's Dead"; Mejor Rap, por "All of The Stars"; Mejor Canción de Rap, por "King's Dead" y Mejor Canción Escrita para una Producción Visual, por "All of The Stars".

Por su parte, Drake fue nominado a las categorías de Grabación del Año, por "God's Plan"; Álbum del año, por Scorpion; Canción del Año, por "God's Plan"; Mejor Actuación de Rap, por "Nice For What" y "Sicko Mode" (en colaboración con Travis Scott) y Mejor Canción de Rap, por "Nice For What" y "Sicko Mode".



En el apartado del Álbum del Año, destacan cinco mujeres nominadas: Cardi B, Brandie Carlile, H.E.R., Janelle Monáe, y Kacey Musgraves.



Lady Gaga fue nominada a las categorías de Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Actuación Pop en Dúo y Mejor Canción Escrita para un Producto Audiovisual gracias a su canción "Shallow", tema de la película Nace Una Estrella, en colaboración con Bradley Cooper.



Arctic Monkeys consiguió dos nominaciones, en las categorías de Mejor Actuación de Rock, por su tema "Four Out Of Five", y en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa, por Tranquility Base Hotel + Casino.



En la categoría de Mejor Álbum de Rock los nominados fueron Alice In Chains por Rainier Fog, Fall Out Boy por M A N I A, Ghost por Prequelle, Greta Van Fleet por From The Fires y Weezer por Pacific Daydream.



En cuanto a música electrónica, los nominados en la categoría de Mejor Grabación de Dance fueron Above & Beyond por "Northern Soul", Disclosure por "Ultimatum", Fisher por "Losing It", Silk City y Dua Lipa por "Electrcity" y Virtual Self por "Ghost Voices".



Los Premios Grammy, que son elegidos por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, serán entregados en una ceremonia que se realizará el 10 de febrero en Los Ángeles.