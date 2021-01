Kemonito mandó emotivo mensaje de despedida a Christopher Landau

Estados Unidos tendrá nueva administración a partir de este 20 de enero cuando Joe Biden tome la presidencia al salir Donald Trump. Entre muchos de los cambios que habrá, uno de ellos será el de embajador del país vecino en México.

Con un video en sus redes sociales en el que algunas personas le dan la despedida, Landau escribió: "Mis colegas de la embajada me prepararon este video de despedida, que me conmovió mucho. ¡Les extrañaré! Espero que me sigan en @ChrisLandauUSA para las próximas aventuras".

El gladiador Kemonito se encargó de recordar en dicho video que al estadounidense le gusta la lucha libre y le mandó un mensaje de agradecimiento y despedida.

"Este saludo va para mi amigo el embajador Christopher Landau, sabiendo que quiere mucho a México y que le gustó la lucha libre. Su amigo Kemonito espera que se lleve un buen recuerdo ahora que parte a Estados Unidos y que allá nos tome en cuenta a todos los mexicanos. Gracias por querer a México y le mando muchos saludos", expresó.