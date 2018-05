Keith Richards: Donald Trump me hizo enojar hace 30 años

Londres, Inglaterra.

El músico acudió al programa de radio Today junto al cantante de la banda, Mick Jagger, para presentar su nueva gira No Filter, la primera de los Stones en el Reino Unido desde 2006.



Richards relató que el actual Presidente de los Estados Unidos y entonces empresario fungió como patrocinador de un concierto del grupo en Atlantic City, Nueva Jersey, durante su gira de 1989 para promover el álbum Steel Wheels.



"Estaba anunciado como 'Donald Trump presenta a los Rolling Stones', (esto último) escrito en miniatura. Nunca tenemos que tratar mucho con patrocinadores, pero este se quedó conmigo. Fue la última vez que me enojé", explicó el rockero.

Richards dijo que en aquel momento entendió que tenían que librarse de Trump.



"Ahora Estados Unidos tiene que librarse de él", agregó.



El guitarrista, de 74 años, manifestó que ahora ya nada le molesta y que tampoco gasta energía en enojarse, ya que no tiene motivos para hacerlo.



Trump empleó durante su campaña presidencial el tema de los Stones "You Can't Always Get What You Want", con el que acababa cada mitin.



Jagger dijo que era gracioso que se utilizara la canción para estos eventos.



"(Es una) balada somnolienta sobre drogas en Chelsea", afirmó.