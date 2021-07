Entre sueños de hacer más grande a la familia y exámenes por aprobar en medio de la pandemia se desarrolla el nuevo episodio de la última temporada del reality "Keeping up with the Kardashians".

El final de la serie llegará a Latinoamérica el 27 de abril con el estreno de la temporada 20 por el canal E! Entertainment pero en el capítulo que ya pudo verse en Estados Unidos pasa de todo.