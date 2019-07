Kawato va a la Arena México por la sorpresa

CIUDAD DE MÉXICO.

El japonés Kawato no se asusta ante la posibilidad de caer este domingo en la Arena México, donde buscará el campeonato súper ligero del CMLL, en mano a mano con el Audaz.

"A eso vine a México, a conquistar trofeos y respeto, por lo que no me interesa cómo me vean los luchadores, sino lo que tengo que hacer como luchador, es mi oportunidad y no la voy a desaprovechar", advirtió.

Respaldado por su paisano Okumura, el esteta foráneo espera que el veterano de mil batallas lo acompañe en su esquina. "Es un referente para los japoneses que venimos a México, así que me gustaría que estuviera en esa esquina".